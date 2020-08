Villa D’Agri accoglie il Monopoli Calcio: domani la conferenza stampa di presentazione del ritiro pre-campionato

Come tutti sapete, il sodalizio sportivo biancoverde dell’ S.S. Monopoli Calcio, formazione militante all’interno del girone C della terza serie nazionale, ha scelto Villa D’Agri e le strutture del centro sportivo “F.Sanchirico” per affrontare il ritiro pre-campionato.

I ragazzi di Mister Beppe Scienza sono oramai giunti alla conclusione della prima settimana di preparazione atletica e resteranno in Val D’Agri fino al prossimo 4 Settembre.

Nel frattempo, domani (Sabato 29 Agosto ndr), avrà luogo forse uno degli appuntamenti più attesi: la comunità valligiana potrà accogliere ufficialmente il blasonato club pugliese, attraverso una conferenza stampa di presentazione del ritiro atletico – sportivo biancoverde.

La nostra redazione seguirà in diretta l’evento, a partire dalle ore 18.30.

Qui di seguito, la nota d’invito del Comune di Marsicovetere

“Sabato 29 alle ore 18:30 si terrà presso la Sala Consiliare di Villa d’Agri la Conferenza stampa di presentazione per il ritiro atletico-sportivo del Monopoli Calcio 1966.

Parteciperanno insieme ai vertici della Società sportiva Monopoli 1966, il Sindaco e l’Assesore allo Sport.

Siete tutti invitati a partecipare.”

Alcune immagini di questa prima settimana di allenamenti