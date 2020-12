Vigili del Fuoco, manifestazione “Babbo Natale in Pediatria”

Anche quest’anno i Vigili del Fuoco, nonostante le difficoltà del particolare momento, hanno svolto la consueta ed apprezzata, opera di solidarietà “Babbo Natale in Pediatria”, iniziativa realizzata d’intesa con il Personale Sanitario dell’Ospedale San Carlo di Potenza, a favore dei bambini ospiti del reparto di pediatria nel giorno del Santo NATALE.

In particolare, i Vigili del fuoco nell’ambito dell’attività esercitativa alle ore 10,30, hanno prestato soccorso a Babbo Natale con il suo sacco di doni e poi portato dai VVF sul terrazzo del reparto mentre i bimbi dietro le finestre delle proprie camere potranno assistere alla manovra.

Per i protocolli volti ad evitare la diffusione del Covid, diversamente da altri anni, non vi sarà alcun contatto, se non visivo, tra il Babbo Natale, altri operatori VVF e i Bambini.