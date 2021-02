Viggiano: visita istituzionale dell’Eurodeputato Massimo Casanova

Visita istituzionale dell’Eurodeputato della Lega Massimo Casanova a Viggiano. Ad accoglierlo il Sindaco della cittadina della Val d’Agri, Amedeo Cicala, e il Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata, Carmine Cicala.

Il confronto su temi europei è stato il focus principale della visita istituzionale dell’esponente della Lega, il quale ha messo a disposizione le proprie competenze sui bandi europei, e i fondi ad essi connessi, per permettere una crescita virtuosa di Viggiano e della Basilicata in generale.

Il primo cittadino ha accompagnato l’europarlamentare in un mini-tour di Viggiano per mostrare le bellezze del proprio paese: dalla piazza San Giovanni XXIII e le sue statue, alla visita in Basilica Pontificia per un saluto alla Madonna Nera e infine negli uffici comunali, dove ha fatto dono al deputato di Bruxelles di oggetti legati alla tradizione viggianese, e per la visione di un documentario video “Viggiano – Viaggio tra Fede e Natura” sulle peculiarità del proprio territorio.

Prima di lasciare la Val d’Agri il deputato europeo ha voluto incontrare alcuni degli allevatori del territorio, per farsi un’idea su come la Val d’Agri non sia solo petrolio, e ha concluso il suo tour visitando il Centro Oli dell’ Eni, sempre accompagnato dal Sindaco Cicala e dal Presidente del Consiglio Regionale Carmine Cicala per sincerarsi del potenziale che il petrolio è per la Basilicata: “riuscire a fare quello che non hanno fatto gli altri con il petrolio e allo stesso tempo essere lungimiranti per permettere alla Basilicata lo sviluppo che è stato promesso. Farò di tutto per dare una mano alla Basilicata perché è un territorio straordinario che negli ultimi 30 anni è stato bistrattato da classi dirigenti non all’altezza”; la dichiarazione finale del Parlamentare eletto nel Sud.

Il Sindaco Amedeo Cicala nel ringraziare Massimo Casanova per la visita nel suo comune ha voluto ribadire: “lo ringrazio soprattutto per l’opportunità che ci può dare nei prossimi mesi per avvicinare sempre più i piccoli centri all’Europa. Attraverso la sua presenza costante nei nostri territori” – prosegue il primo cittadino – “noi possiamo fare delle cose importanti e concrete, mi riferisco alle progettualità europee: per ambire anche noi ai finanziamenti europei in forma diretta”.

Si associa ai ringraziamenti al Parlamentare Europeo anche il Presidente del Consiglio Regionale Carmine Cicala: “abbiamo discusso dei fondi europei della NextGenerationEu e di come usarli per la Basilicata. Una serie di progetti che dimostrano che vi è una visione tangibile e insieme alle persone giuste sicuramente faremo bene per tutti i cittadini e per tutta la Basilicata”.

Interviste video all’europarlamentare Casanova e al Sindaco di Viggiano Cicala: