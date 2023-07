Viggiano Music Festival: il 23 e il 24 luglio con l’energia di Willy William e le emozioni targate Shade e Federica Carta

Due grandi eventi per entrare nel vivo dell’Estate a Viggiano e per lanciare il Cartellone di eventi relativo alla bella stagione denominato “In vetta ad un sogno.”

Un programma ricco di novità con l’obiettivo di rafforzare ancor di più le ambizioni turistiche e di promozione territoriale da parte del comune Valligiano.

Alle tradizionali manifestazioni estive oramai consolidate come “Viggiano Jazz“, “Vino Sotto le Stelle“, “Festival Internazionale del Folk“, “Festa del Ferricello“, “La Montagna Grande incontra i Suoni del Sud” e la “Rassegna Popolare dell’Arpa Viggianese“, si uniranno tante iniziative caratterizzate da un format fortemente rinnovato.

Tornando all’attualità, domenica 23 luglio e lunedì 24, Piazza San Giovanni XXIII sarà pronta ad essere invasa pacificamente da migliaia di appassionati che vorranno condividere due serate indimenticabili.

Prima l’inconfondibile energia, il prestigio, di un artista di dimensione internazionale come Willy William, e poi le intense emozioni che saranno in grado di regalare Shade e Federica Carta (già definiti la nuova Coppia d’oro della musica italiana), permetteranno a Viggiano e all’intera Val d’Agri di diventare capitale della Musica almeno per due giorni.

La serata di domenica 23 luglio permetterà, inoltre, a tre giovani e promettenti artisti come Lordnox, Mike- M Dj e Giovanni Votta di esibirsi davanti al grande pubblico.

La direzione artistica della manifestazione è affidata alla GLC Eventi.

Esprimono particolare soddisfazione il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala ed il Vicesindaco Paolo Varalla:

“Due serate di dimensione Europea che ci permettono di entrare nel vivo dell’Estate nel migliore dei modi. Nei prossimi giorni annunceremo il Cartellone Estivo dell’Estate 2023 “Viggiano – In Vetta ad un sogno “. In vetta ad un sogno è un motto che racchiude la nostra idea di turismo, valorizzazione del territorio e promozione del patrimonio religioso,culturale, artistico e storico di cui la nostra città dispone. Si tratta di un’offerta estiva che consente, inoltre, di continuare con ancor maggior vigore e convinzione il percorso di Candidatura a Patrimonio dell’Umanità UNESCO de “I Cammini dei Popoli Lucani al Sacro Monte di Viggiano”. Vi aspettiamo a Viggiano per condividere le emozioni di un’estate indimenticabile.”