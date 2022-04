Viggiano: Due feriti in un incidente stradale sulla Sp. 276

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Villa D’ Agri , ieri sera alle ore 20.00 circa sono intervenuti per incidente stradale sulla Sp. 276 nel comune di Viggiano (Pz). I VV.F. all’arrivo sul posto hanno trovato un’autovettura fuoristrada e due persone, una donna ed un uomo, già alle cure del personale del 118 intervenuto con due autoambulanze. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l’insorgere di incendi.

I W.F. sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada per un totale di cinque unità. La strada è stata chiusa al traffico.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e 118.