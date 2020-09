[VIDEO] – Sindaco Zipparri: “Ci auguriamo di non decretare la zona rossa per Marsicovetere”

Dopo la paura di ieri, con 47 contagi dovuti in gran parte al focolaio nell’Rsa di Marsicovetere, dove sono stati individuati 22 casi di positività tra gli anziani e 8 fra gli operatori, la situazione oggi sembra migliorata. Infatti si registrano solo 7 nuovi casi positivi su 186 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. In particolare 4 casi a Senise, 1 a Venosa, 1 a Trivigno e 1 a Tito, questi ultimi rientri da fuori regione.

In un’ intervista realizzata dalla nostra redazione il Sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri, ha fatto il punto sullo stato attuale dell’emergenza evidenziando che in mattinata è partita una campagna di monitoraggio per ricostruire tutti i contatti con gli operatori ed i degenti della Rsa. Si augura inoltre che la Regione Basilicata non decreti la zona rossa per il suo comune e infine lancia anche un appello a tutti i cittadini, di mantenere la calma e seguire tutte le indicazioni e disposizioni necessarie ad evitare altri contagi. Qui di seguito l’intervista completa al primo cittadino di Marsicovetere.