[VIDEO] G20 a Matera: sul balcone a torso nudo davanti ai potenti. Chi è l’uomo della foto virale

Un uomo a petto nudo si affaccia dal balcone mentre in strada sfilano incravattati sotto il sole i leader mondiali riuniti a Matera per il G20 degli Esteri. E la foto diventa virale.

È successo martedì 29 giugno, quando la città dei Sassi ha accolto in un blindatissimo centro storico le delegazioni dei Ministri degli Esteri e della Cooperazione dei 20 Paesi più potenti del mondo, riuniti per discutere del presente e futuro della geopolitica.

A rubare la scena durante la passeggiata pomeridiana guidata dal sindaco Domenico Bennardi e dal Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio è stato però un residente, che mentre il termometro superava i 30 gradi si è affacciato a torso nudo dal balcone per vedere sfilare la delegazione dei potenti della Terra e salutare Sindaco e Ministro.

Il momento è stato immortalato dai fotografi e lo scatto è diventato virale. Il contrasto tra la formalità dei politici in strada, costretti in giacca sotto il sole, e l’informalità del cittadino che li osserva dall’alto in tenuta domestica è semplicemente stupendo. Guardate.