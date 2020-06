[VIDEO] Dieci buone ragioni per venire in Basilicata + la Val d’Agri

“Ten good reasons to come to Basilicata” (Dieci buone ragioni per venire in Basilicata) è una campagna di promozione territoriale dell’APT Basilicata.

10 ragioni, 10 episodi per scoprire la Basilicata attraverso gli occhi di Matt, un giovane turista esploratore. Il viaggio di Matt parte dalle Dolomiti Lucane, per proseguire verso Aliano ed arrivare successivamente sulla Costa Ionica. Da lì approda poi a Matera, sale in cima al Monte Pollino e si reca a Potenza, il capoluogo. Affascinato dai calanchi di Montalbano Ionico, prosegue il suo viaggio negli ancestrali crateri del Vulture, i laghi di Monticchio, e tra le briose Cascate di San Fele. Rivive le gesta di Federico II di Svevia, grazie ai castelli di Melfi e Lagopesole e conclude poi il suo viaggio a Maratea. Un viaggio, a dirla con le parole del nostro viaggiatore, in una regione calda e accogliente, semplice e bella, in cui i paesaggi sono come dipinti. Dove il comune denominatore è la natura e gli uomini e gli animali vivono in un “perfetto universo”, rispettandosi gli uni con gli altri.

Ogni persona lo ha accompagnato in un viaggio diverso; luoghi e persone, persone e luoghi… perché sono le persone che caratterizzano un luogo e ne determinano l’identità.

E la Val d’Agri?

La natura di CuoreBasilicata 📌TERRITORIO & NATURA🔸Val d'Agri e CalvelloFeel the breath della nostra TerraFeel the breath della natura dei paesi di CuoreBasilicata••📹 Video. Gianfranco GriecoScopri di più a riguardo, entra nel sito👇🏻http://www.cuorebasilicata.it/natura/———————————#valdagri#cuorebasilicata#natura Pubblicato da CuoreBasilicata su Lunedì 20 gennaio 2020