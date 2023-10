Viabilità, riflettori puntati sulla Sinnica

Quaranta milioni già investiti e altri 25 all’orizzonte. La statale 653 , la Sinnica, che in 80 km di percorrenza unisce le due province lucane anche verso le regioni vicine, è una delle priorità di Anas. A dirlo sono i numeri presentati a margine dell’osservatorio sull’incidentalità convocato dalla prefettura di Matera.

L’ampio programma di investimenti sulla strada – lungo la quale sono presenti oltre a 13 gallerie, 86 tra ponti e viadotti e 14 sovrappassi – è finalizzato, oltre che alla manutenzione della infrastruttura, anche all’implementazione degli standard di sicurezza e percorribilità, innalzandone i comfort di guida.

I lavori riguardano, in particolare, la sistemazione di ponti e viadotti, la sostituzione di guard rail, il rifacimento dell’asfalto e della segnaletica e l’ammodernamento degli impianti tecnologici in galleria.

Certo , non mancano i contrattempi come i semafori in territorio di Lauria e gli smottamenti attorno al viadotto Fortunato . Ma i disagi più forti si registrano per il semaforo all’altezza del viadotto Valsinni . L’azienda esecutrice dei lavori per un importo di 30 milioni di euro non avrebbe sostituito i giunti a regola d’arte costringendo Anas ad aprire un contenzioso , mentre sul ponte si viaggia a senso unico alternato . I nuovi lavori, oggetto anche di un’interrogazione del consigliere regionale del Gruppo misto Gino Giorgetti, partiranno entro lunedì prossimo per concludersi entro la metà di novembre.