Vertice dei Sindaci della Val d’Agri sulla situazione Covid-19. Interviste video

Incontro importante, nel Comune di Villa d’Agri, tra i sindaci della Val d’Agri per discutere su decisioni da prendere insieme sull’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si è valutata anche l’ipotesi di sospendere le “attività didattiche in presenza”, in tutti i Comuni dell’Alta Val d’Agri per il motivo di correlazione che vi è trai i tanti studenti che viaggiano da un paese all’altro.

Alla fine dell’incontro abbiamo chiesto al Sindaco di Moliterno, Antonio Rubino, al Sindaco di Grumento Nova, Antonio Imperatrice, e al Sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala, le decisioni prese durante il vertice. Le interviste video al microfono di Andrea Mario Rossi:

