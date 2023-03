Vertenza sanità privata: approvazione in Giunta regionale dei budget di spesa per le strutture private

“Posso con soddisfazione dichiarare che abbiamo trovato un punto di incontro nella vertenza con la sanità privata; grazie al lavoro e all’impegno costante degli uffici della Direzione Generale per la Salute e Politiche della Persona e alla cooperazione delle strutture private accreditate, abbiamo raggiunto una soluzione che mi auguro possa garantire, da qui in avanti, un metodo di lavoro strutturato nel recupero delle liste d’attesa e possa scongiurare il ripetersi di situazioni incresciose per tutti, in primis per i cittadini lucani”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli, in seguito all’approvazione in Giunta regionale dei budget di spesa per le strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale.

“Si tratta di un provvedimento molto importante che stabilisce l’applicazione del criterio della produzione dell’anno 2022 di cui alla proposta delle associazioni di categoria, quale parametro di riferimento per la definizione, per gli anni 2023 e 2024, del budget delle strutture private contrattualizzate con il SSR per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ex art.25 legge n.833/1978 – ha spiegato l’assessore Fanelli -. Le novità sono dunque due: al fine di assicurare l’erogazione delle prestazioni, il criterio di produzione del 2022 sarà applicato su due anni e non più solo su uno come solitamente avveniva; in aggiunta si stabilisce che i budget vengano assegnati con cadenza mensile per le prestazioni erogate ai cittadini residenti in Basilicata e con cadenza semestrale per le prestazioni erogate ai cittadini residenti in altre regioni. In tal modo diamo la possibilità alle strutture private di organizzarsi e di poter lavorare nell’ottica di una programmazione economica solida. Le risorse stanziate – ha concluso l’assessore – sono quelle di cui al Tetto di spesa regionale per l’assistenza specialistica ambulatoriale definito dal DL n.95/2012 e smi e previa approvazione del fabbisogno sanitario e del Piano socio sanitario regionale, saranno ripartite, con successivo provvedimento, eventuali ulteriori risorse regionali”.

“Ho letto senza replicare in questi giorni tante dichiarazioni fuori luogo sulla sanità lucana, denigrando il lavoro di medici, infermieri, sanitari e amministrativi ai quali va invece la mia gratitudine. La riunione di oggi al MEF era tecnica, si è trattato di un proficuo confronto di monitoraggio sui dati della sanità lucana. I conti sono sotto controllo. Le criticità sono un problema nazionale, penso all’aumento dei costi energetici e alle conseguenze del Covid. Abbiamo voluto aspettare l’esito di questa riunione, così da poter rispondere con i fatti alla propaganda elettorale che abbiamo letto in questi giorni. Siamo già in campagna elettorale e si vede. I lucani possono essere tranquilli: tutte le ipotesi circolate artatamente in questi giorni sono frutto di fantasia. L’approvazione del bilancio regionale chiuderà positivamente questo dialogo con il MEF”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

“I numeri emersi oggi nella riunione di monitoraggio al MEF sono rassicuranti. Il disavanzo di 15 milioni di euro sarà facilmente coperto, così come d’accordo con il MEF. Ripianeremo tutto senza che i cittadini lucani subiscano alcuna conseguenza.