Vertenza lavoratori Tempa Rossa, raggiunto accordo

Nella tarda serata di giovedì 25 maggio è stata raggiunta una ipotesi di accordo per i lavoratori dell’Indotto Total ; una dura vertenza che si stava prolungando da diversi giorni con lo sciopero ad oltranza ed il presidio permanente.

L’ipotesi di accordo, prevede un miglioramento economico per i lavoratori, al fine di rendere più omogenei i trattamenti di tutti i lavoratori del sito di Tempa Rossa .

Per tali ragioni l’ipotesi di accordo sarà sottoposta in assemblea ai lavoratori del centro Oli di Tempa Rossa domani – 26 Maggio – dalle ore 15 alle ore 17 per la eventuale approvazione finale.

Nel frattempo resta confermato l’incontro di domani con la regione Basilicata e la Total per discutere anche degli altri temi ,ma soprattutto per iniziare a mettere un punto fermo circa la trasparenza dell’informazione così da evitare che in futuro possano accadere questi disallineamenti e queste tensioni.

Pertanto si cercherà, nell’incontro di domani, di mettere le basi per il dopo fermata e su come dovranno migliorare le relazioni sindacali, la contrattazione, l’occupazione ma soprattutto dare esigibilità al fondo regionale per l’armonizzazione dei trattamenti economici dei lavoratori che sarà discusso in sede regionale con gli attori del Patto di Sito.