Vertenza Caruso: "chiederemo incontro con Eni per chiarire la situazione"





“L’azienda Caruso chiederà un incontro con l’Eni per chiarire la situazione e individuare, di comune accordo, le soluzioni relative alla vertenza in corso”. Lo rende noto l’assessore Francesco Cupparo, al termine dell’incontro che si è svolto questa mattina in Regione al quale hanno preso parte i rappresentanti dell’azienda Caruso, di Confindustria e di Confapi.

La settimana scorsa si era svolto un altro incontro in Regione, i dettagli.