Vax Day: consegnati i vaccini all’ospedale “San Carlo” di Potenza

Oggi è il Vax Day, il giorno in cui vengono somministrati i primi vaccini anti-Covid, in tutti i Paesi dell’Unione europea e dunque anche in Italia. I primi vaccini per la Basilicata sono 105 e verranno somministrati a sanitari dell’ospedale San Carlo di Potenza, impegnati in reparti direttamente interessati alla lotta al virus: Pronto Soccorso, Pneumologia, Terapia intensiva e Malattie Infettive.

Questa mattina presto, il luogotenente della Marina Militare Giovanni Monteleone, ha consegnato al direttore generale del San Carlo,Giuseppe Spera, la scatola contenete le dosi di vaccino e che alle ore 11, alla presenza del Presidente della Giunta Regionale, Vito Bardi, dell’assessore alla Salute, Rocco Leone, del dirigente generale del Dipartimento Politiche della Persona, Ernesto Esposito e del Direttore generale Spera, sarà vaccinato il primo infermiere del Pronto soccorso, Felice Arcamone, residente a Pietragalla.