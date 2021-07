Vasto incendio intorno al centro abitato di Guardia Perticara.

Dalle 14 di oggi un vasto incendio sta interessando la fascia d’interfaccia del centro abitato di Guardia Perticara. Circa 400 ettari di vegetazione tra uliveti, seminativi sono andati in fumo. Sul posto quattro squadre dei Vigili del Fuoco, supportati dal gruppo volontari di Sanchirico Raparo. I gruppi di volontariato della protezione civile del Gruppo Lucano sezione di Guardia Perticara più i volontari di Gorgoglione ed il Gruppo Volontari Endas di Corleto Perticara, il personale del Consorzio di Bonifica di Basilicata e la squadra con l’elicottero dei Carabinieri Forestali stanno lavorando alacremente per limitare i danni. Molti i disagi in paese per le esalazioni e la nube di fumo che ha avvolto il centro urbano. Sul posto anche una squadra antincendio di Total Spa, e le autocisterne del Gruppo Donnoli e di Edilcarone. Attualmente, il Sindaco, Pasquale Montano, supportato dalla Polizia Locale, dai Carabinieri della stazione di Corleto Perticara e dal personale comunale, ci rassicura sul controllo della situazione, pur avendo passato ore di intensa preoccupazione che ha fatto pensare al peggio quando le fiamme si sono avvicinate alla piazza del paese.

