Vasco Rossi e i bambini di Laurenzana che cantano “Vivere”, l’artista ne pubblica il video su Facebook

Dieci bambini di Laurenzana dai 3 ai 10 anni, hanno provato a cantare una canzone di Vasco Rossi, un po’ per gioco ed un po’ per colmare i tempi spenti delle lunghe giornate di lockdown, con una dolce interpretazione adatta alla loro giovanissima età, con l’aiuto dei genitori si sono cimentati in uno dei brani più intensi e particolarmente toccante del grande Blasco, rivelandosi interpreti capaci e sensibili ed in qualche caso anche scatenati, come la bimba che tenta un assolo con la chitarra giocattolo, ma tutti rigorosamente dal salotto della loro abitazione, adibito per l’occasione a palcoscenico.

E se i bambini lo hanno fatto per puro divertimento senza pensare all’inaspettato clamore, imparando ad apprezzare il rock del grande Vasco, Lui ha lasciando tutti senza fiato e “Senza parole” ed ha pubblicato quel video sulla sua pagina Facebook ufficiale, che in poche ore ha raggiunto oltre 200.000 visualizzazioni, scatenando lacrime di gioia nei suoi fan di Laurenzana e non, che lo adorano.

Il brano di Vasco “ VIVERE “ di grande successo, particolarmente adatto al momento storico che stiamo attraversando è un inno alla vita, seppure nelle asperità diviene un incitamento a lottare, già proposto in questi giorni anche in altri video proprio da quel personale sanitario in trincea, mostrando trascrizioni di intere strofe sulle tute di protezione, per darsi coraggio e forza attraverso la musica e la poesia .





Vivere è stata la scelta dell’associazione ARCI “Ricomincio da te” di Laurenzana i cui componenti sono da tempo audaci fan di Vasco, e da buoni Lucani, con il senso dell’ospitalità, avevano già in passato invitato nella loro terra, mai visitata dalla Rockstar, ed uno di loro particolarmente ardito le portò in dono un DVD s.p.m.delle bellezze Lucane , sperando di addurlo attraverso la scoperta, il suo apprezzamento non si fece attendere, ma tutto finì li.

Dopo il faticoso e certosino lavoro di montaggio, realizzato con mezzi limitati e casalinghi, mai si sarebbero aspettati che Vasco pubblicasse questo Video proprio sulla sua pagina Facebook con la seguente didascalia:

A Laurenzana, un piccolo Comune in provincia di Potenza, il locale circolo Arci “Ricomincio da te” ha realizzato un video sulle note di Vivere, facendo cantare la canzone ai bambini del paese.

Questo scambio cordialissimo ci si augura possa essere il preludio di un avvicinamento alla Basilicata da parte dell’artista, da considerarsi un grande regalo in un un momento in cui la felicità la si cerca nelle piccole cose, la prova di come il desiderio ed il bisogno di vivere possa divenire creativo e costruttivo in situazioni estreme.

“Vivere…senza perdersi d’animo, e sperare di star bene…V.R.”

Carmen De Rosa