“Val d’Agri Turistica”, il calendario green per la stagione estiva verrà presentato l’8 luglio

“Lasciati stupire dalla bellezza del territorio”, è il fil rouge che unisce il nuovo progetto “Val d’Agri Turistica” dove Natura, Cultura e Paesaggio, sono gli “ingredienti” di un ricco Calendario Green programmato per la stagione estiva.

Il progetto promosso e realizzato dall’Amministrazione comunale di Marsicovetere, il Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri – Lagonegrese e la sinergia di diverse associazioni socio-culturali e naturalistiche del territorio, verrà presentato nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà mercoledì 8 luglio, alle 16.30, nella Sala Consiliare della seconda delegazione Municipale di Villa d’Agri.

Nel dettaglio, il programma che si snoderà dall’11 luglio fino al 30 agosto, prevede: dalle adrenaliniche arrampicate, alle emozionanti escursioni con gli scarponi ai piedi e lo sguardo smarrito tra i monti e altre forme di turismo green come le passeggiate a cavallo, i tour sulle due ruote e le magiche notti in osservazione delle stelle.

Ma non solo, per i più piccoli, ci sarà spazio per mini trekking e laboratori didattici a contatto con il mondo naturalistico.

Molteplici ed eterogenee attività messe in campo per percorrere e scoprire i mille colori di una Valle, valorizzate dal lavoro di tante associazioni che per passione e amore aprono ai viaggiatori i luoghi del cuore di un territorio.







“Sarebbe sufficiente parlare dello scrigno storico di Marsicovetere – spiega il Primo cittadino, Marco Zipparri – indicando la Villa Romana in località Barricelle di Bruttia Crispina, moglie dell’Imperatore Commodo o il Convento di Santa Maria dell’Aspro (o di Loreto) dove dimorò e morì nel 1337 fra’ Angelo Clareno dei Francescani Spirituali”. “Ma, in appena 37 Km², un territorio comunale – afferma il Sindaco – tanto piccolo quanto prezioso, si racchiude una estensione di notevole ricchezza naturale con una presenza di biotopi e biodiversità. Non possiamo e non dobbiamo sottovalutare – sottolinea Zipparri – l’importanza di queste “vere risorse eterne” e in questo 2020 per fronteggiare i sussulti di una crisi che si è abbattuta soprattutto nelle aree interne, proviamo, tutti insieme a ri-valutare ciò che negli anni è stato dimenticato, o addirittura ignorato. In una visione “green”, insieme – aggiunge il Primo cittadino – alla collaborazione di naturalisti, Guide Parco, Associazioni sportive, culturali e ambientali vi proponiamo di aderire alle iniziative programmate e di vivere i nostri luoghi”.

Durante la Conferenza stampa sarà illustrato anche il neo portale di “Val d’Agri Turistica”, a cura del Gruppo di Animazione territoriale (GAT) di Cuore Basilicata.

Programma Mercoledì 8 Luglio ore 16.30, Sala Consiliare, Villa d’Agri

16:00 – Registrazione degli ospiti

16:30 – Presentazione del progetto “Val d’Agri Turistica”: il Sindaco MARCO ZIPPARRI, il Commissario Straordinario dell’Ente Parco nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese GIUSEPPE PRIORE, il consigliere comunale con delega alla Montagna GIOVANNI GIAMPIETRO.