Vaglio, auto con tifosi del Melfi travolge rivali: morto ragazzo di Rionero in Vulture. Tre persone portate in questura





È di un morto e due feriti il tragico bilancio di un investimento avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Vaglio Basilicata, a pochi passi dalla strada “Basentana“, a qualche chilometro dal capoluogo Potenza.

Stando ai primi accertamenti, protagonisti di quanto accaduto sarebbero due gruppi di tifosi di due squadre di calcio di Eccellenza Lucana, la Vultur Rionero e il Melfi, le cui tifoserie da sempre sono rivali. Il Rionero doveva scendere in campo a Brienza, dove la partita è stata sospesa per quanto accaduto, mentre il Melfi era diretto a Tolve per giocare contro il Real Tolve.

Un’auto con a bordo tre giovani tifosi del Melfi avrebbe investito un tifoso, Fabio Tucciarello di Rionero in Vulture, di 39 anni, che ha perso la vita. Altri due sono rimasti feriti, di cui uno in modo grave. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Carlo” di Potenza.

I due gruppi di tifoserie si sarebbero incrociati a Vaglio Scalo verso ora di pranzo. Per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe nata una rissa, culminata poi con un investimento: non si sa ancora se accidentale o voluto. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Potenza, gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che non hanno potuto altro che constatare la morte del 39enne rionerese.

Le indagini, immediatamente avviate, hanno portato al fermo di tre tifosi del Melfi, trasportati in Questura a Potenza, sottoposti ad interrogatorio per capire ed accertare eventuali responsabilità. Sul luogo dell’accaduto anche la Polizia Scientifica. Le Forze dell’Ordine sono risalite anche all’auto che ha investito il ferito, una Fiat Punto che è stata sequestrata per gli accertamenti del caso.

FONTE: ONDANEWS – Claudio Buono

AGGIORNAMENTO 16:35

Il sindaco di Melfi, Livio Valvano, ha scritto sui social:

“Sono profondamente addolorato per le notizie che mi giungono e che parlano di scontri tra tifoserie. Mi chiedo: tifoserie di cosa? Atti di violenza e un giovane deceduto non parlano di sport. Un giovane lucano, del Vulture che ha perso la vita e un altro gravemente ferito sono per me fonte di grande dolore. Esprimo vicinanza alle famiglie incolpevoli, per l’incommensurabile dolore che sopraggiunge. Ci facciamo del male da soli usando violenza tra noi, tra fratelli che avrebbero dovuto passare ore di svago, di gioia, in pace. È inaccettabile e intollerabile, non c’è giustificazione per chi si è reso responsabile di questa tragedia.

È UNA GIORNATA DI LUTTO PER TUTTA LA COMUNITÀ DEL VULTURE”.

AGGIORNAMENTO 17:08

L’auto che ha travolto i tifosi, una Fiat Punto, è stata rintracciata dalla polizia. Le tre persone a bordo, tutti giovani tifosi del Melfi, sono stati portati in questura e interrogati

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE VITO BARDI SUGLI INCIDENTI DI VAGLIO

“Una domenica di sport e di festa è stata distrutta dalla follia di un gruppo di facinorosi.

Violenti che sotto il manto della tifoseria si lasciamo andare ad atti di violenza che sono delinquenziali.

L’intera comunità Lucana condanna quando accaduto a Vaglio, perché è distinta e distante da questi comportamenti.

Non si può morire una domenica per andare a vedere la squadra del cuore.

Da sportivo, da tifoso, sono convinto che questi atteggiamenti siano lunari rispetto alla passione che muove milioni di italiani e di lucani.

Questi delinquenti la dovranno pagare cara.

Alle famiglie dei feriti e della vittima va la mia vicinanza”

Dichiarazione del presidente del Comitato Regionale della Lnd Basilicata, Piero Rinaldi, sugli incidenti di Vaglio

In relazione ai tragici fatti accaduti oggi pomeriggio che hanno sconvolto l’intera comunità calcistica di Basilicata, il presidente del Comitato Regionale della Lnd Basilicata Piero Rinaldi ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Rabbia ed angoscia sono i sentimenti che ho provato appena appresa la tragica notizia. È inaudito e incomprensibile che possano accadere fatti del genere. Si tratta di un episodio gravissimo che lascerà il segno nella storia del calcio regionale. Sono distrutto. Esprimo, anche a nome del consiglio direttivo, profondo cordoglio alla famiglia del ragazzo deceduto. Doveva essere un pomeriggio di sport, di svago è diventato, purtroppo, un tragico giorno di lutto che non dimenticherò mai”.

