Da domani sarà possibile prenotarsi per il vaccino anti-covid

Anche in Basilicata sarà operativo il sistema di prenotazione online del vaccino anti Covid, predisposto dalla Struttura commissariale nazionale per l’emergenza pandemica e realizzato da Poste Italiane. A partire dalle ore 14.00 di martedì 6 aprile, infatti, i cittadini lucani appartenenti alle categorie più fragili potranno prenotarsi inserendo esclusivamente codice fiscale e numero di tessera sanitaria sul sito di Poste Italiane e al numero verde 800.00.99.66, attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 20. Sono oltre 50.000 i cittadini lucani che hanno diritto a questa priorità. Successivamente sarà il turno degli over 70.

La piattaforma Poste per le prenotazioni sarà attiva per i cosiddetti “fragili”, individuati dal Ministero della Salute nelle Tabelle 1 e 2 (e i rispettivi “caregiver” – i quali saranno vaccinati con Astrazeneca – previa autocertificazione) >>> https://temi.camera.it/…/vaccino-covid19-aggiornamento…

Invece, per le malattie rare – i cosiddetti ultrafragili, di seguito l’elenco – abbiamo già iniziato le vaccinazioni e quindi NON sarà necessario prenotarsi in piattaforma. Saranno le Aziende sanitarie di Potenza e Matera a convocare le persone con patologie rare (o a organizzare l’assistenza domiciliare), con una doverosa accelerazione immediatamente dopo Pasqua. Ovviamente, con loro potranno vaccinarsi anche i caregiver (con Astrazeneca, previa autocertificazione) nella stessa seduta.

Di seguito l’elenco di tutte le patologie coinvolte in questa fase della vaccinazione e l’autocertificazione per i caregivers.