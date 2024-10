Vaccini antinfluenzali, campagna al via lunedì 11 novembre 2024

“La vaccinazione contro l’influenza è un appuntamento importante per la salute poiché costituisce una misura di protezione non solo per se stessi e per la comunità ma anche per l’intero sistema sanitario regionale. Per questo è importante aderire alla campagna di vaccinazione che, in Basilicata, prenderà ufficialmente il via lunedì 11 novembre”.

Lo rende noto l’assessore alla salute, politiche per la persona e PNRR, Cosimo Latronico che aggiunge: “La campagna di vaccinazione antinfluenzale prevede la somministrazione gratuita del vaccino ai bambini in età pediatrica compresa fra i 6 e i 24 mesi e tra i 2 e i 9 anni in formulazione spray-nasale. Il vaccino sarà inoltre offerto gratuitamente ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni, agli over 75 istituzionalizzati e/o in condizione di grave fragilità e a tutti i soggetti a partire dai 24 mesi di età ed Operatori Sanitari e per soggetti con importanti allergie alle proteine dell’uovo. Sarà possibile vaccinarsi presso il proprio medico di medicina generale o Pediatra di Libera scelta, nelle farmacie che aderiscono alla campagna e presso i servizi di igiene territoriale. È importante continuare a costruire reti e sinergie tra le professionalità – conclude Latronico – al fine di garantire prossimità e tempestività nei servizi di cura e raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini lucani”.