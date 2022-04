Vaccinazioni anticovid: quarta dose ai soggetti over 80 e a persone con elevata fragilità over 60

Tenuto conto delle indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di richiamo (second booster/quarta dose) pubblicate dal Ministero della Salute, l’ASP comunica che i soggetti di età superiore o uguale agli 80 anni e le persone di età superiore o uguale ai 60 anni affette da una delle patologie o condizioni indicate dal Ministero e di seguito riportate in coda al presente avviso possono effettuare la quarta dose (second booster) presso i propri medici di medicina generale, se medici vaccinatori, ovvero possono recarsi presso i centri vaccinali locali allestiti nei vari Comuni della provincia di Potenza.

Rimane ferma la possibilità di sottoporsi alla somministrazione della dose second booster/quarta dose anche presso i punti vaccinali ASP di Lauria-Melfi-Paterno-Potenza-Senise-Venosa, secondo i giorni di apertura di cui al prospetto che segue:

POTENZA – TENDA QATAR

GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE MESE DI SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE BOOSTER (TERZA DOSE) 14/04/2022 08:00-14:00 Settembre e ottobre 2021 15/04/2022 08:00-14:00 ottobre 2021 21/04/2022 08:00-14:00 Ottobre e Novembre 2021 22/04/2022 08:00-14:00 Novembre 2021 28/04/2022 08:00-14:00 Novembre 2021 29/04/2022 08:00-14:00 Novembre e Dicembre 2021 05/05/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021 06/05/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021

VENOSA – Plesso Scolastico “La Vista”, Piazza Don Bosco

GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE MESE DI SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE BOOSTER (TERZA DOSE) 12/04/2022 08:00-14:00 Settembre e ottobre 2021 15/04/2022 08:00-14:00 Settembre e ottobre 2021 16/04/2022 08:00-14:00 Ottobre e Novembre 2021 19/04/2022 08:00-14:00 Novembre 2021 22/04/2022 08:00-14:00 Novembre 2021 23/04/2022 08:00-14:00 Novembre 2021 26/04/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021 29/04/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021 30/04/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021

MELFI – Palestra Comunale, Via della Cittadinanza attiva

GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE MESE DI SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE BOOSTER (TERZA DOSE) 13/04/2022 08:00-14:00 Settembre e ottobre 2021 20/04/2022 08:00-14:00 Settembre e ottobre 2021 27/04/2022 08:00-14:00 Ottobre e Novembre 2021 02/05/2022 08:00-14:00 Novembre 2021 04/05/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021 09/05/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021

PATERNO – Ambulatorio ASP, Piazza Isabella Morra

GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE MESE DI SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE BOOSTER (TERZA DOSE) 12/04/2022 08:00-14:00 Settembre e ottobre 2021 14/04/2022 08:00-14:00 ottobre 2021 19/04/2022 08:00-14:00 Novembre 2021 21/04/2022 08:00-14:00 Novembre 2021 26/04/2022 08:00-14:00 Novembre e Dicembre 2021 28/04/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021

SENISE – Complesso monumentale “San Francesco”, Piazza Municipio n. 2

GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE MESE DI SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE BOOSTER (TERZA DOSE) 13/04/2022 08:00-14:00 Settembre e ottobre 2021 16/04/2022 08:00-14:00 ottobre 2021 20/04/2022 08:00-14:00 Novembre 2021 23/04/2022 08:00-14:00 Novembre 2021 27/04/2022 08:00-14:00 Novembre e Dicembre 2021 30/04/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021

LAURIA – Palestra I.S.I.S Lauria, Via Cerse dello Speziale

GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE MESE DI SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE BOOSTER (TERZA DOSE) 12/04/2022 08:00-14:00 Settembre, ottobre e novembre 2021 13/04/2022 08:00-14:00 Settembre, ottobre e novembre 2021 19/04/2022 08:00-14:00 Settembre, ottobre e novembre 2021 20/04/2022 08:00-14:00 Novembre 2021 26/04/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021 27/04/2022 08:00-14:00 Dicembre 2021

Sulla base dell’andamento della nuova fase della campagna vaccinale, l’ASP provvederà ad aggiornare il calendario delle aperture successivamente al mese di aprile.

L’accesso sarà libero, pertanto non sarà necessaria nessuna prenotazione.

Tutti gli interessati dovranno recarsi al punto vaccinale calcolando l’intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla terza dose (prima dose di richiamo).

Si ricorda che i soggetti rientranti nelle suindicate categorie che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 dopo la somministrazione della terza dose (prima dose di richiamo), non dovranno al momento effettuare la quarta dose .