Università Salerno, esami superati in cambio di regali: 2 arresti. Indagati anche 9 lucani

Esami superati all’Università degli Studi di Salerno-Fisciano in cambio di ‘regalie’, studenti con reddito alto passati come figli di famiglie bisognose e quindi con relativi tagli alle tasse annuali. Il tutto con la complicità di dipendenti infedeli che accedevano abusivamente alle banche dati, modificandole. La Guardia di finanza di Salerno, mercoledì mattina, su disposizione della locale procura della Repubblica, ha dato esecuzione all’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Salerno che dispone gli arresti domiciliari per due dipendenti dell’Università di Salerno.

Le accuse sono diverse: accesso abusivo al sistema informatico, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e induzione indebita a dare utilità. È stata l’Università – parte lesa nel procedimento – a denunciare il tutto: che tramite l’Audit interno (cioè la procedura interna periodica che monitora atti e comportamenti dei dipendenti) l’Ateneo aveva rilevato delle irregolarità nella procedura di immatricolazione di due studenti.

Sono ben 34 le carriere universitarie “artefatte” ricostruite dai finanzieri del Nucleo PEF di Salerno, molte delle quali arrivate fino al conseguimento del titolo di laurea. Fondamentale si è rivelata la collaborazione dell’Ateneo che, «anche al fine di evitare ulteriori manipolazioni«, ha subito sospeso Leo e, successivamente, su richiesta della procura, ha congelato il sistema informatico, consentendo l’acquisizione di tutte le necessarie fonti di prova. Oltre ai due “dipendenti infedeli” arrestati, risultano indagati altri 42 tra studenti e familiari, anch’essi presunti responsabili, in concorso, dei reati di accesso abusivo al sistema informatico e frode informatica, nei cui confronti sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti investigativi. Secondo quanto riportato dal del Quotidiano del Sud tra i 44 indagati, ci sarebbero anche 9 lucani: 5 persone di Viggianello, una persona di Castelluccio Inferiore, una persona di Lauria, una di persona di Maratea e una di Marsicovetere.