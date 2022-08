Unione ciechi: iniziative in sei Comuni

Quest’anno ricorrono il 70° anniversario della nascita delle sede territoriale dell’Unione Italiana dei

Ciechi e degli Ipovedenti di Potenza e il 55° della sede di Matera.

Per celebrare queste date importanti il consiglio regionale UICI Basilicata ha organizzato un tour

itinerante in sei comuni della regione, dal titolo “Prevenire e riabilitare” nel quale sarà raccontata la

mission dell’associazione. Dopo Potenza e Melfi, domani (mercoledì 31 agosto) il bus del polo tattile di Catania fa tappa a Lagonegro, in via Umberto I (parcheggio multipiano). Sarà possibile toccare l’arte con mano in quanto a bordo del bus sono presenti diverse opere d’arte riprodotte in scala che si potranno conoscere attraverso il tatto. Un’esperienza unica anche per le persone vedenti che saliranno sul bus con gli occhi bendati.

Le sei tappe lucane sono anche l’occasione per fornire screening oculistici gratuiti nell’ambito della campagna nazionale “La prevenzione non va in vacanza” promossa dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.

Il tour itinerante proseguirà il primo settembre a Policoro (piazza Dante), il 2 settembre a Ferrandina (piazza Plebiscito) per concludersi a Matera il 3 settembre in piazza San Francesco. Tutte le attività si svolgeranno in piazza dalle 10 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.