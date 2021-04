Unibas: soddisfazione per prossima firma convenzione Centro Dialettologia

La prossima firma della convenzione con l’Università della Basilicata, per l’approvazione definitiva del progetto di Dialettologia, annunciata dall’assessore regionale alla Formazione Francesco Cupparo è un’ottima notizia per l’Ateneo lucano, per il Centro e per i suoi ricercatori.

L’Università della Basilicata e la Regione Basilicata avevano sottoscritto il 21 febbraio 2019 la convenzione avente ad oggetto la realizzazione del progetto “Centro Internazionale di Dialettologia”, che prevedeva attività progettuali per il triennio, con scadenza 2021, attraverso un finanziamento regionale di euro 543.000,00 euro ed il cofinanziamento di Ateneo quantificato in 53.780,00 euro. La Regione e l’Ateneo, preso atto che, per articolate e condivise ragioni, il progetto non poteva completare la sua azione nei tempi previsti, hanno avviato un confronto che, con la stipula di una nuova convenzione, consentisse nell’arco di 18 mesi, di rinnovare la missione del progetto e conseguire appieno i risultati previsti, attraverso il completo impiego delle risorse residue, pari ad euro 288.196,93.

L’Università, in data 8 aprile 2021, ha formalizzato alla Regione la documentazione utile alla stipula della nuova convenzione, a valle del lavoro preparatorio che ha coinvolto la Direzione Generale, la Direzione del Centro e il Rup. Si conferma così la preziosa attività del Centro di Dialettologia, che in questi anni ha portato avanti progetti cruciali per la cultura lucana e dell’intero Paese. In questi mesi l’Ateneo e la Regione hanno lavorato con grande determinazione per la prosecuzione del progetto e per la continuità del lavoro dei ricercatori del Centro, e questo annuncio rappresenta motivo di grande soddisfazione per l’Ateneo e per l’intera comunità lucana.