Unibas, Aliandro: auguri di buon lavoro al nuovo Rettore

“Esprimo grande soddisfazione per l’avvenuta elezione ed auguro buon lavoro al nuovo Rettore della Università degli Studi della Basilicata, Ignazio Marcello Mancini, con l’auspicio di riuscire a creare una sinergia produttiva in termini di sviluppo socio-formativo tra polo universitario e governo regionale”.





Così il consigliere regionale della Lega Nario Aliandro che aggiunge: “è importante riuscire a valorizzare le risorse esistenti ed implementarne nuove, al fine di potenziare ulteriormente la nostra Università ed attrarre più studenti possibili, per evitare la solita corsa verso atenei fuori regione”.





“Senza alcun dubbio – continua – il già direttore della Scuola di ingegneria dell’Unibas saprà, attraverso le sue competenze e la sua spiccata professionalità, cogliere e sfruttare al meglio tutte le opportunità di crescita e sviluppo, che si prospetteranno da qui in poi. Voglio dichiarare la mia più completa disponibilità al neo Rettore, nonché quella dell’intero Consiglio regionale, su qualsiasi processo di miglioramento o problematica della struttura universitaria lucana”.

“Avere una figura del genere alla guida dell’Ateneo lucano – dice Aliandro – è molto importante, non solo in termini di efficienza governativa ma anche in termini di ricerca e di monitoraggio ambientale, tematiche di interesse costante della carriera professionale del prof. Ignazio M. Mancini”.

“Approfitto dell’occasione – conclude – per ringraziare del lavoro svolto la Rettrice uscente Aurelia Sole, alla quale va il nostro saluto e ringraziamento per il lavoro svolto, auspicando che questo nuovo inizio significhi per l’Università degli studi della Basilicata un’ulteriore crescita in termini di capitale umano, tecnico e scientifico”.