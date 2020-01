Un’Associazione culturale per dare lustro a Villa d’Agri

di Giulia Giarletta

E’ in fase di organizzazione la costituenda associazione di cultura e promozione turistica, denominata “ Cultura e Turismo”.

Alla imminente associazione potranno aderire: cittadini, commercianti, artigiani e le attività di servizi. Aggregante è la condivisione del senso del “vicinato”, rivisitato in chiave moderna. Tra gli scopi dell’associazione rientra la collaborazione con l’amministrazione comunale per il mantenimento della qualità urbana, per il miglioramento della vita dei cittadini e dei turisti, per la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali, per lo stimolo a creare ed ospitare attività di animazione culturale e artistica. Al fine di consentire il raggiungimento di tali scopi, la costituenda associazione accoglie con favore ed entusiasmo la totale chiusura al traffico di via Roma direzione stazione dei carabinieri – rotonda “Via Nazionale”, nei due sensi di marcia, altresì si propone di condividere le regole e gli orari che l’amministrazione intenderà stabilire per il carico e scarico delle merci. Inoltre nel regolamento in fase di ultimazione, si fa appello al sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri, di voler mettere in atto alcuni divieti permanenti, sia nella piazza Zecchettin che lungo i marciapiedi attigui, come: il divieto agli adulti di giocare a pallone in pubblica piazza e adiacenze, circolare con le biciclette , onde evitare spiacevoli inconvenienti fra i passanti ed il divieto di botti, petardi e fuochi d’artificio in tutta l’area summenzionata.

A conclusione, la futura associazione “Cultura e Turismo, avanzerà concrete proposte ed eventi di alto spessore, per far si che la storica via Roma – Piazza Zecchettin – possa rappresentare , per Villa d’Agri una elegante e importante arteria sociale e Culturale.

Dico: “Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo”. (Henry Ford)

Giulia Giarletta