Un progetto per promuovere l’hockey su prato

Il 18 aprile 2023 è nata la Polisportiva S.S.D. Valdagri A R.L., una nuova società sportiva composta da 10 soci, di cui il Presidente è Giuseppe Abelardo, e il cui vicepresidente è Teresa Mazziotta, con l’obiettivo di dar continuità all’hockey su prato in Valdagri e nella Basilicata. La nascita della società è stata annunciata durante una conferenza stampa tenutasi il 21 aprile 2023, presso l’Hotel Park Grumentum di Grumento Nova alla presenza del Sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri, che ha mostrato subito il suo sostegno alla causa con grande entusiasmo.

La Polisportiva S.S.D. Valdagri nasce con una forte motivazione di dare un impulso ulteriore all’hockey su prato in Valdagri, non solo per i bambini abili, ma anche per quelli con disabilità. La società si prefigge l’obiettivo di promuovere valori nobili come l’inclusione sociale, il rispetto per gli altri e la sana competizione. La sede della società rappresenta un punto di riferimento strategico per il Sud Italia, situata nel cuore della Basilicata, offrendo una base ideale per l’organizzazione di eventi sportivi e incontri tra squadre.

La Polisportiva S.S.D. Valdagri nasce dalla volontà di Giuseppe Abelardo, già direttore sportivo del CUS Torino hockey, dirigente Torino calcio e Presidente del Pecetto calcio e di un gruppo di 9 soci, Teresa Mazziotta, Rocco Falvella, PaoloFabrizio De Luca, Giulio Giocoli, Bruno Passerella, Antonio Petrocelli, Giovanni Rautiis, Luciano Tavolaro e Michele Varalla, con l’obiettivo di creare una società importante e di fare la differenza a livello di strutture sportive nella regione.

Vista la carenza di strutture, la società mira a diventare un punto di riferimento per la comunità locale, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dello sport come strumento di inclusione sociale e per coinvolgere le istituzioni a sostegno della causa.

La Polisportiva S.S.D. Valdagri rappresenta un progetto ambizioso e stimolante, che punta a creare un impatto positivo sulla comunità, anche sostenendo i bambini con disabilità, attraverso l’hockey su prato. La società è pronta ad affrontare questa nuova sfida con grande entusiasmo e determinazione.

“È per me un onore aver la possibilità di fondare, assieme a 9 amici, la Polisportiva S.S.D. Valdagri; l’obiettivo della società creare qualcosa di bello per i nostri bambini e i nostri ragazzi affinché abbiano la possibilità di giocare e divertirsi distogliendsi da quelli che sono ormai gli strumenti che li allontanano dalla vita sociale.” – dichiara Giuseppe Abelardo, Presidente della Polisportiva – “Vorrei ricordare un grande amico Enzo Maggio, ottimo imprenditore e uomo vero di sport; durante la sua presidenza del Rotary Club Valdagri aveva istituito varie iniziative tra le quali il Giro Donando, allo scopo di supportare tramite i ricavati attività benefiche come la donazione di bastoni da hockey su prato ai bambini con disabilità. Vorremmo dedicare ad Enzo il primo torneo che organizzeremo sportivo in Valdagri.

“Collaborare e veder prendere vita la Polisportiva è per me un’enorme soddisfazione, porteremo avanti i valori del rispetto e dell’inclusione sociale e lo faremo sempre con una forte motivazione” – aggiunge Teresa Mazziotta, Vicepresidente della Polisportiva.