Un presepe di 25 metri inaugurato a Torino e realizzato dalla famiglia Mazza-D’Amato, originaria di Marsico Nuovo

Ideatori di tutto ciò sono i coniugi Giuseppe Mazza, originario di Lamezia Terme e Fiorenza Mazza di Marsico Nuovo, insieme al figlio Francesco e allo zio, Fernando D’Amato, che ha realizzato decorazioni e casette. La famiglia Mazza-D’Amato ha dedicato anche a Fernando quest’opera, dopo che ha trascorso un periodo poco felice. “In 15 anni di storia di questo presepe – ha dichiarato Francesco Mazza – mai era capitato di inaugurarlo l’8 dicembre con la neve, una grande emozione. Questo per noi vuole essere un segnale di ripartenza. Grazie a zio Fernando, alla mia famiglia. Questo è un dono che vogliamo dedicare a tutti quelli che vivono in difficoltà, a chi negli anni scorsi ha visitato il presepe e oggi non c’è più per il Covid. Lo dedichiamo anche a noi, alla famiglia, a Marsico Nuovo”. Un lavoro duro e faticoso, iniziato il 13 novembre. In un angolo è stato riprodotto anche un campo da tennis: un omaggio a Torino, che a novembre è stata la città capitale mondiale del tennis. Tra le tradizioni lucane, anche quella del maiale, ben riprodotta nel presepe. E ovviamente il richiamo a San Gianuario: “Il legame con Marsico Nuovo è importante e forte. Omaggiamo sempre il nostro paese, è casa nostra, c’è la nostra famiglia”, ha aggiunto Francesco.