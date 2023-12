Un cavalcaferrovia per superare il passaggio a livello sulla Potenza-Foggia

Rete ferroviaria italiana ha annunciato l’eliminazione del passaggio a livello sulla linea Potenza-Foggia attraverso la costruzione di un cavalcaferrovia tra Barile e Rionero in Vulture. Il primo passo per la realizzazione dell’opera è stata la convocazione della conferenza di servizi per l’approvazione del progetto, con relative viabilità di accesso nei comuni di Barile e Rionero, in provincia di Potenza.

L’opera- spiegano da Rete ferroviaria italiana- migliorerà la circolazione dei treni e la sicurezza stradale grazie all’eliminazione del passaggio a livello lungo la linea Potenza-Foggia, in corrispondenza della ex SS 93

Il progetto recepisce le prescrizioni dei comuni di Barile, Rionero e del ministero della Cultura e prevede la realizzazione di un viadotto ad archi, una importante opera di scavalco della linea ferroviaria, con 5 campate di luce pari a circa 20 metri, la modifica di alcune viabilità (la ex SS 93 nel tratto che collega Rionero e Barile, la via Padre Pio e la via delle More), la realizzazione di una nuova rotatoria (fra l’ex SS93 lato Barile, l’ex SS93 lato Atella e Via Padre Pio) e la realizzazione di due rampe per garantire gli accessi ai privati.

L’opera, che rientra nel più ampio progetto di ammodernamento e elettrificazione della linea Potenza-Foggia, ha in valore di circa 34 milioni di euro.

Una volta concluso l’iter autorizzativo della conferenza dei servizi, RFI adeguerà il progetto per l’avvio dell’attività negoziale e, una volta completata la fase di gara, potrà far partire i lavori nel primo semestre del 2025.