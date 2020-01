Uma e Carburante agricolo, sul Bur i moduli per il 2020

Sono stati pubblicati sul supplemento ordinario del Bur n. 3 del 16 gennaio 2020 i modelli per l’iscrizione per l’anno in corso al registro degli Utenti motori agricoli (Uma) e per la richiesta e dichiarazione dei consumi del carburante agricolo agevolato.

I nuovi modelli sono già predisposti per la sincronizzazione con il Sistema Informativo agricolo (Sia-Rb), che avverrà nei prossimi mesi.

La modulistica sarà disponibile anche sul sito Internet della Regione Basilicata e sul portale Sia-rb.

Lo rende noto il Dipartimento Politiche agricole e forestali.