Ultimati i lavori sul raccordo autostradale tra Tito e Potenza. Dal 29 aprile fruibili entrambi i sensi di marcia

È stato “sostanzialmente ultimato” l’intervento di manutenzione programmata sui quattro viadotti del Raccordo autostradale 5 “Sicignano-Potenza” tra Tito e Potenza, all’ingresso nel capoluogo lucano. Lo ha reso noto l’Anas, specificando che “le attività, per un investimento complessivo di oltre 40 milioni di euro, si inseriscono nel più ampio intervento di potenziamento dell’itinerario Basentano ed ha interessato i viadotti ‘La Tora I’ , ‘La Tora II’, ‘Centomani I’ e ‘Centomani II'”.

A partire da giovedì 29 aprile “tornerà quindi regolarmente fruibile la carreggiata in direzione Potenza e di conseguenza l’intera sede stradale, in entrambi i sensi di marcia, per tutta l’estensione della tratta (circa 3,5 km, ad esclusione di un breve restringimento della carreggiata al km 41,820)”.

(FONTE ANSA)