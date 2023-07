Tutto pronto al Palasport di Villa d’Agri per il torneo di qualificazioni U22 Euro 2024 di Volley

Tutto pronto a Marsicovetere (PZ) per il via del Torneo di qualificazione ai Campionati Europei under 22 maschile che vedrà impegnati oltre all’Italia, Bulgaria, Montenegro e Lussemburgo. Sul parquet del Palasport di Villa d’Agri si incroceranno tante piccole e grandi storie, un intreccio di destini, a cominciare da due protagonisti della finale scudetto tra Trentino e Lube Cititanova l’italiano Gabriele Laurenzano e il bulgaro Aleksandar Nikolov. A proposito di Nikolov, non ci saranno solo i figli d’arte bulgari dell’ex giocatore ed allenatore Vladimir Nikolov ma anche Alessandro Bovolenta, Mattia Boninfante e Alessandro Fanizza rispettivamente figli dell’indimenticato Vigor Bovolenta, Dante Boninfante ex palleggiatore e attuale tecnico del Prata in Grecia e selezionatore della nazionale ellenica e Vincenzo Fanizza allenatore della nazionale seniores B e dell’Under 18 vincitrice del Mondiale nel 2020. E ancora Andrea Burattini sulla panchina della Bulgaria, uno dei tecnici più vittoriosi del panorama giovanile italiano e il lucano Saverio Di Lascio di Lauria, già assistant coach e scoutman per Prisma Taranto e Vibo Valentia e lo scorso anno in Francia allo Stade Poitevin, oggi scoutman per la nazionale italiana. Intanto nella giornata di mercoledì atleti e staff sono stati ospitati presso il Municipio di Marsicovetere. A fare gli onori di casa nel corso di un momento istituzionale di saluto, il sindaco Marco Zippari che ha espresso il proprio orgoglio per la presenza della Nazionale, che domenica scorsa ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo under 21 maschile, e ha ringraziato quanti hanno reso possibile la realizzazione del Torneo di qualificazione all’Europeo U22M in programma nei prossimi giorni a Marsicovetere. Nel corso dell’incontro sono inoltre intervenuti Enzo Santomassimo, presidente del Comitato Regionale Fipav Basilicata, Matteo Battocchio, primo allenatore della Nazionale under 22, e Marco Carpaneto, competition director del Torneo di qualificazione agli Europei under 22 maschile. Tre giorni di gara intensi, sei match a partire da venerdì 21 luglio con Montenegro-Bulgaria alle 16:00 e Italia-Lussemburgo alle 18:30 passando per le gare del sabato con Bulgaria-Lussemburgo (16:00) e Montenegro-Italia (18:30) con il clou domenica 23 luglio con Lussemburgo-Montenegro (16:00) e Bulgaria-Italia alle 18:30 remake della semifinale mondiale Under 21 della scorsa settimana. Subito dopo la finale del Mondiale Under 21 contro l’Iran, l’Italia partirà dal Bahrein alla volta di Marsicovetere dove arriverà lunedì 17 luglio per iniziare poi la sessione di preparazione a partire da martedì 18 luglio. Giovedì 20 luglio arriveranno invece le nazionali di Bulgaria, Lussemburgo e Montenegro. La partecipazione all’evento sarà gratuita con prenotazione del posto seguendo le indicazioni sulla pagina facebook Fipav Basilicata.