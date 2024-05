ASD Bike Explorer: tutto pronto per il tour della Basilicata con il campione Andrea Devicenzi

Ci siamo. Dal 9 al 12 maggio si svolgerà un importante appuntamento con un tour a tappe che vedrà la partecipazione straordinaria di Andrea Devicenzi, l’atleta paralimpico che «sfida l’impossibile» con i suoi viaggi intorno al mondo che, ora, lo porteranno in Basilicata.

Saranno oltre 500 i chilometri da percorrere, 9390 mt di dislivello, in quattro tappe, passando dal Mar Jonio al Mar Tirreno, dalle Dolomiti lucane al Parco Nazionale del Pollino.

L’iniziativa è promossa dall’Asd Bike Explorer, un’associazione sportiva nata con la voglia di far diventare collettiva la voglia di macinare chilometri in bicicletta attraverso le bellezze della regione.

«Io sono innamorata dalla forza di Andrea, che ho conosciuto attraverso i social e che si è dimostrato subito disponibile e affabile- spiega la presidente dell’ASD Bike Explorer Antonella Ventruto- Il pensiero di collaborare con lui, in una passione che abbiamo in comune e attraverso una forza di volontà che lui è in grado di alimentare, è per me un carburante importante ed esperienze del genere ti aiutano ad affrontare la vita con maggiore serenità. Gli obiettivi di questo tour lucano sono diversi: io sono lucana d’adozione da vent’anni, mi trovo benissimo qui e credo sia una terra favolosa ma, per certi aspetti, mal compresa. E nel mio piccolo voglio che questa terra venga conosciuta. Inoltre credo sia fondamentale il messaggio lanciato da Andrea: non dobbiamo mai aver paura di porci obiettivi anche quando li consideriamo inarrivabili, perché la volontà può tutto. Ciò che è particolarmente bello è difficile da raggiungere. Come la Basilicata, che è straordinariamente unica in tutto è, nel contempo, dura da scoprire. Una bella sfida».

Andrea Devicenzi aveva appena 17 anni quando, a causa di un brutto incidente in moto, ha perso una gamba. Oggi ha 51 anni ed è tante cose: un atleta paralimpico plurimedagliato, un coach, un motivatore, un imprenditore. E’ sempre alla ricerca di nuove sfide, viaggia per il mondo con la sua bicicletta perché «il viaggio è metafora della vita- dice – è imprevedibile».

«I miei viaggi testimoniano la passione che ho per la scoperta del mondo ma anche la grande passione per il mio Paese, l’Italia- spiega Devicenzi- Forse noi italiani siamo talmente abituati al bello che non ce ne rendiamo conto. Per questo ringrazio Antonella e la sua associazione per questa piccola grande impresa sportiva, che documenteremo, per raccontare la bellezza della Basilicata. Ce la metterò tutta e cercherò di non mollare senza dare nulla per scontato. Sarà dura ma sarà bellissimo».

PROGRAMΜΑ:

1 tappa: SENISE – MATERA partenza il 09/05/2024 ore 7 passando dalla Diga di Montecotugno – Valsinni -Policoro- Scanzano Jonico-Villaggio Saraceno- Matera km. 136km salita totale 1.390mt

Ritrovo da Paternostro Bike ore 7.30 Partenza prevista ore 8.00/8.30 – ripresa alla Diga Vecchio ponte e si prosegue. Sosta in Via Siris – Ponte Agri (Scanzano) possibilità mare – Villaggio Saraceno sotto Matera –

2° tappa: MATERA – CASTELMEZZANO partenza il 10/05/2024 passando da Grottole-Salandra- Garaguso- parco Gallipoli Cognato- Castelmezzano km 109 salita totale 2.580mt

Risveglio muscolare ore 6-Colazione ore 6.30 max – Partenza ore 7.00 max.

Sosta Lago San Giuliano – Grottole Castello Sichinulfo e Chiesa Diruta.- Piccole Dolomiti Lucane- “Villa Monserrat”, doccia, scarico muscolare, cena e tutto il riposo che si può.

3° tappa: CASTELMEZZANO-MARATEA partenza il 11/05/2024 passando da Pietrapertosa- Grumento Nova- Sarconi- Nemoli- Maratea km. 134 salita totale 2.640mt

Risveglio muscolare ore 6-Colazione ore 6.30 max – Partenza ore 7.00 max. Pietrapertosa- Sentiero 7 Pietre – Parco Grumentum – Hotel San Diego Maratea In struttura, doccia, scarico muscolare, cena e tutto il riposo che si può.

4° tappa MARATEA – SENISE partenza il 12-05/2024 passando da Trecchina-Lago Sirino-Lauria- Castelluccio- San Severino (MAGNANO)-Francavilla-Senise km. 126 2.780mt PER UN TOTALE DI KM 506 DISLIVELLO TOTALE 9390 mt

Il tour si concluderà il 12/05/2024, con arrivo presso Paternostro Automobili & BIKE. Ad accoglierci un piacevole rinfresco in compagnia dei rappresentanti Istituzionali locali e regionali, le varie testate giornalistiche, le tv locali, le associazioni di zona e gli amici tutti.

Ogni tappa comprenderà delle soste nei punti di interesse pianificati nel percorso.