San Martino d’Agri: segnalazione stato di abbandono e degrado SP7 e SP159

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata via email dal Sindaco di San Martino D’Agri Mario Antonio Imperatrice, coadiuvata anche dal Sindaco di San Chirico Raparo nel caso della SP7, al Presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano.

Con la presente si segnala lo stato di degrado ed abbandono in cui versa la strada Provinciale SP7 in particolare nel tratto che va dal km 2.7 (Bivio con SP36) al km 11.4 (Bivio per San Martino d’Agri). Nello specifico si segnala che la carreggiata, già di per sé non larga, si restringe notevolmente a causa della fitta vegetazione che la invade in più punti riducendo notevolmente la visibilità e costringendo gli autoveicoli a percorrere la stessa strada a centro corsia. La problematica diventa ancor più drammatica per quanto riguarda i pullman di linea che ogni giorno sono utilizzati soprattutto dagli studenti, in quanto gli stessi, per evitare i rami che invadono la carreggiata, sono costretti ad invadere la corsia opposta con grave rischio per la sicurezza e per l’incolumità dei viaggiatori.

Si chiede, pertanto, di effettuare urgentemente sul tratto di strada in questione, interventi di sfalcio e potatura di rami e arbusti e di pulizia delle cunette.

Con la presente si segnala lo stato di degrado ed abbandono in cui versa la strada Provinciale SP159, il che comporta enormi rischi per l’incolumità delle persone che viaggiano quotidianamente con mezzi privati e con mezzi di trasporto pubblico sulla strada in oggetto.

Si richiede, pertanto, di effettuare urgentemente sul tratto di strada in questione, interventi di sfalcio e potatura di rami e arbusti che invadono la carreggiata, pulizia delle cunette, ripristino della segnaletica orizzontale e verticale (ormai inesistente) e a monitorare i numerosi cedimenti franosi in essere.