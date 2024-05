Il Sindaco di Moliterno, Antonio Rubino (Iv), candidato alle Europee con ‘Stati uniti d’Europa’

“Ciascuno di noi ha il diritto di sognare una Europa realmente unita. Ciascuno di noi deve fare tutto quello che può per una Europa che non si lasci vincere dal pessimismo o dalle ideologie retrograde ma che guardi con coraggio a quello che era il sogno dei fondatori. Per questo con entusiasmo ho accettato la candidatura alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi. Da uomo delle Istituzioni, da Sindaco e orgoglioso rappresentante della mia comunità, da esponente di un grande partito, non posso che esserne fiero ed onorato”. Lo dichiara Antonio Rubino, primo cittadino di Moliterno e presidente provinciale di Italia Viva del Potentino che annuncia così la sua candidatura alla prossima tornata elettorale europea per la lista ‘Stati Uniti d’Europa’ nella circoscrizione dell’Italia Meridionale. Rubino, 37 anni, oltre che presidente di Italia Viva Potenza e sindaco di Moliterno, è anche presidente della Comunità del Parco Nazionale Val d’Agri – Lagonegrese. Nonostante la giovane età ha da sempre avuto la vocazione per l’attività politica non solo territoriale, ma anche regionale e nazionale. Un sindaco di un comune della Val d’Agri in Basilicata che si candida per una grande Europa, con ambizione, tenacia e voglia di fare: “Parto da Moliterno col sogno di un’Europa che si fondi sui valori liberali, che si contrappone a populismi di destra e sinistra. Un progetto quello degli Stati Uniti d’Europa che si fonda su welfare, sanità e infrastrutture, per un’Europa moderna e innovativa che diventi la casa di ogni cittadino, anche di chi, come me, parte da un piccolo Comune. E nel mio ruolo di sindaco so bene che l’Europa è un sogno da continuare a far vivere portandola sempre più vicina ai territori”.

“Italia Viva ha da sempre avuto questi obiettivi come stella polare di un riformismo che gli elettori iniziano a comprendere e apprezzare. L’ottimo risultato ottenuto dal nostro riconfermato consigliere regionale Mario Polese, che ringrazio per il suo sostegno e amicizia, ne è la piena dimostrazione che anche in Basilicata si sta costruendo qualcosa di importante. Per questo sono consapevole di accettare una sfida elettorale ambiziosa e appassionata, che vedrà ancora la nostra lista protagonista di una nuova stagione politica sempre auspicata dal nostro leader Matteo Renzi e da ogni cittadino che sogna in grande”, conclude Antonio Rubino.