Tutto pronto a Tramutola per la II° edizione de “Il Carnevale Ecologico”





La Val D’agri tutta è in fermento: è tempo di Carnevale!

Tante le iniziative in programma nei vari comuni del comprensorio per celebrare le tradizionali sfilate in maschera.

L’idea dell’Amministrazione comunale di Tramutola, per il secondo anno consecutivo, è quella di vivere il carnevale in chiave “Ecologica” educando anche i più piccoli a divertirsi rispettando l’ambiente: bambini e ragazzi sfileranno per le strade del paese indossando abiti realizzati rigorosamente con materiali di riciclo.

Domani, Venerdì 21 Febbraio, parte la seconda edizione de “Il Carnevale Ecologico”.

Qui di seguito, la nota d’invito diffusa dagli amministratori.