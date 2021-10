Turismo: inaugurate due nuove soste camper a Viggiano [VIDEO]

E’ terminato domenica 17 ottobre la due giorni di raduno regionale dei camper a Viggiano. Per l’occasioni sono state inaugurate due nuove aree camper, rispettivamente in Montagna Grande nei pressi del Rifugio dei Pastori e in P.le Abruzzo, in paese, poco sopra piazza San Giovanni XXIII.

Più di 40 posti tra le due soste camper supportati da tutti i servizi necessari, dalle colonnine elettriche agli scarichi per le acque reflue. Per gli amanti della vita in camper e dei viaggi in costante movimento c’è la nuova tappa di Viggiano da mettere in agenda.

“Il turismo itinerante è quella forma di turismo che riesce a raggiungere ogni luogo, perchè il camper non ha necessità di autostrade o superstrade. Predilige percorsi di montagna, quelli che normalmente l’automobilista ordinario considera scomode” dichiara il Presidente Regionale Federcampeggio Emanuele Paolicelli.

Le opere costate al comune 300mila euro hanno permesso di riqualificare due aree in parte abbandonate e di offrire un’opportunità per valorizzare in maniera confortevole il territorio di Viggiano e della Va d’Agri.

Presente anche il Presidente Nazionale Federcampeggio Giovanni Grassi: “c’è un rallentamento del turismo internazionale che va a riscoprire le bellezze nostre, anche nascoste, e c’è il sapore di aver scoperto qualcosa di interessante. Roma e le grandi città le conosciamo tutti, i piccoli centri meno e vanno riscoperti anche attraverso il camper”.

La gestione dei due spazi sarà affidata ad un privato, nel frattempo fino all’estate prossima l’affitto degli stalli sarà gratuito.