Turismo, appello Salvini da Potenza: “Facciamo vacanze in Italia” [VIDEO]

“Invito tutti gli italiani a restare in Italia quest’estate perchè è il paese più bello del mondo e anche per patriottismo; evitiamo di andare a portare soldi dall’altra parte del mondo quando le bellezze sono qua”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, stamane a Potenza per inaugurare la raccolta di firme a sostegno dei referendum sulla giustizia.

Inoltre ha dichiarato che serve un grande polo europeo alternativo alla sinistra. “Avere un grande polo europeo alternativo alla sinistra, ai socialisti agli statalisti, a quelli che riempirebbero d’immigrati ogni buco d’Italia e di Europa è un mio dovere quindi ragiono in democrazia con chiunque sostenga questi progetti”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev