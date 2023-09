Tumore al seno, le iniziative per “Ottobre rosa” in Basilicata. A Villa d’Agri il 17 ottobre

L’Azienda ospedaliera ‘San Carlo’ di Potenza ha aderito all’annuale campagna nazionale ‘Ottobre rosa’ quale momento di sensibilizzazione dedicato alla prevenzione e cura del tumore al seno: i medici della Breast Unit effettueranno visite gratuite presso tutte le strutture ospedaliere aziendali.

“La nostra Azienda -ha commentato il direttore generale dell’Aor San Carlo Giuseppe Spera- è sempre più impegnata a promuovere campagne di sensibilizzazione, prevenzione e cura del tumore. In occasione dell’Ottobre rosa, grazie al prezioso contributo dell’associazione Vivere donna onlus, metteremo a disposizione delle donne che aderiranno all’iniziativa le competenze professionali e l’esperienza dei nostri specialisti, che ringrazio per l’adesione volontaria e entusiastica. Per la prima volta il calendario delle prestazioni coinvolgerà tutti i presidi ospedalieri dell’Azienda: Potenza, Lagonegro, Melfi, Pescopagano e Villa d’Agri. L’intenzione -conclude il Dg Spera- è quella di proseguire anche nel successivo mese di novembre, toccando tutti i quartieri della città capoluogo di regione”.

“Decisiva nell’attivare tempestivamente i percorsi sanitari è l’attività di prevenzione che, in tale ottica, con la manifestazione ‘Ottobre Rosa’ vive uno dei momenti più significativi sia per il grado di risposta dei cittadini sia per l’efficacia delle visite”, è il commento del gruppo multidisciplinare della Breast Unit dell’Aor San Carlo, i cui referenti sono la dottoressa Pina Di Santo, il dottor Domenico Bilancia e il dottor Enrico Scarano. “La diagnosi precoce del carcinoma mammario, il più diffuso tra i tumori femminili -continuano i medici- insieme con l’attività di ricerca che l’Azienda ospedaliera conduce con dedizione, determina azioni significative nella relazione di cura che, in moltissimi casi, favorisce una completa guarigione”.

Per l’assessore regionale alla Salute, Francesco Fanelli “il tumore al seno è una malattia che può essere curata e vinta. La campagna nazionale ‘Ottobre rosa’ e la attività regionale di screening ci consegnano dati incoraggianti che confermano quanto corretta sia la strada intrapresa nella direzione della prevenzione e della lotta ai tumori. Dare la possibilità ai cittadini di scaricare una App sui propri smartphone, rappresenta, poi, un ulteriore passo in avanti nei servizi e nella capacità di ascolto, partecipazione e trasparenza, principi oramai imprescindibili anche in ambito sanitario. Stiamo lavorando con convinzione all’implementazione dell’app ‘Salute Basilicata’ che da oggi si avvale della nuova funzione di prenotazione delle visite gratuite per l’Ottobre rosa, affinché essa possa diventare in breve tempo una finestra digitale per il cittadino in risposta alle sue domande di salute”.

Le 150 visite previste nei cinque presidi ospedalieri dell’Azienda regionale ‘San Carlo’, selezionate in base alla data e all’ora di prenotazione, si effettueranno dalle 9.00 alle 13.00 secondo il seguente calendario: 3 ottobre a Potenza, 10 ottobre a Lagonegro, 17 ottobre a Villa d’Agri, 24 ottobre a Melfi, 31 ottobre a Pescopagano. C “Le donne di qualsiasi età – conclude la presidente di Vivere donna Raffaella Catena – potranno aderire alla campagna prenotando la visita tramite l’App ‘Salute Basilicata’ per dispositivi Android e iOS o inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: viveredonnaonlus2@yahoo.it“. Prenotazioni aperte dalle 10.30 di venerdì 29 settembre.