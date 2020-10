Trovato un esemplare di Biancone ferito

Durante il normale servizio d’istituto, i militari della Stazione CC Forestale di Castel Lagopesole hanno ritrovato un esemplare di rapace della specie “Circaetus Gallicus”, nome scientifico del “Biancone”, ferito all’ala destra e non più in grado di volare.

Si tratta di un uccello migratore, abbastanza raro nelle nostre zone e per di più in questo periodo, in quanto tra agosto e ottobre migra con i suoi simili in luoghi più caldi, presumibilmente Spagna ed Africa, che raggiunge passando per Gibilterra, in quanto non è in grado di raggiungere il continente africano dal mare. Ritorna in Italia in primavera.

Il rapace è stato ritrovato in un’area incolta in località Serra Daini di Filiano (PZ) ed è stato consegnato al Cras di Gallipoli Cognato per le cure del caso.

