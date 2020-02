Tre viggianesi a Melbourne per la seconda edizione del “Taranta Festival australiano”

Si svolgerà a Melbourne, nel mese di marzo, il secondo Taranta Festival australiano. Tra gli ospiti della manifestazione anche il viggianese Davide Ierardi con la sua band “Davide Ierardi & Diluss (and from Australia) the Melbourne Taranta Orchestra”. Oltre ai concerti ci saranno anche conferenze, laboratori di canto e di danza. Il 2020 Melbourne Taranta Festival mira a celebrare la musica e la danza italiane con particolare attenzione alla musica popolare contemporanea. Obiettivo della rassegna è diffondere la cultura italiana e mediterranea e creare una piattaforma per artisti italiani in Australia per collaborare con altri artisti di diverse comunità, a livello nazionale e internazionale. Conferenze, workshop e collaborazioni artistiche stimoleranno un dialogo transculturale, creeranno una migliore comprensione della cultura contemporanea italiana e stabiliranno nuovi collegamenti con altre comunità di migranti locali. Il festival si terrà dal 11 al 15 marzo in varie sedi e ad aprire la rassegna si esibirà dal vivo proprio la band “Davide Ierardi & Diluss” per conoscere gli strumenti tradizionali dell’Italia meridionale. Ad accompagnare musicalmente Davide Ierardi in questa avventura ci saranno Leonardo Setaro e Umberto Stigliano sempre di Viggiano.

Fonte: Viggianospiritolucano