Trasporto scolastico in provincia di Potenza: potenziate 37 corse tra cui la Villa d’Agri-Marsico Nuovo

“Dall’inizio delle attività didattiche sono stati istituiti i potenziamenti delle linee rinvenienti dagli studi, da me coordinati, sui flussi di utenza effettuati dagli uffici ai Trasporti di Regione e Province: tali dati sono stati riportati sui tavoli prefettizi e formalizzati nei documenti ufficiali dei Prefetti, che oggi costituiscono il principale riferimento per un trasporto scolastico in sicurezza”.

Lo ha affermato, l’assessore regionale ad Infrastrutture e Trasporti, Donatella Merra, nell’evidenziare che “sono state complessivamente previste per il trasporto su gomma 37 corse aggiuntive nella Provincia di Potenza e 23 in quella di Matera (esclusi i potenziamenti sui servizi sostitutivi di Trenitalia).

In questa prima settimana di lezioni – ha proseguito l’esponente dell’esecutivo lucano – abbiamo prontamente dato seguito alle segnalazioni dell’Ufficio scolastico regionale riguardanti criticità del trasporto che richiedevano ulteriori potenziamenti rispetto a quelli stabiliti nei documenti prefettizi”.

La Regione Basilicata ha quindi immediatamente autorizzato altre quattro linee per le percorrenze su cui si erano verificate situazioni di affluenza superiore alla percentuale dell’80 per cento prevista dalle Linee guida ministeriali. Nello specifico sono state autorizzate ulteriori corse sulle linee Villa d’Agri-Marsico Nuovo, Atella-Melfi, Maschito-Venosa-Melfi, Filiano-Potenza. “Tanto a seguito – ha detto ancora l’assessore – di quanto riscontrato, rispetto alla mobilità scolastica in questa prima settimana, da Regione, Province e Ufficio scolastico regionale. Il trasporto scolastico è monitorato con grande attenzione e senso di responsabilità. Siamo pronti – ha concluso Merra – a sanare qualsiasi altra criticità rinvenga da segnalazioni ufficiali di Province, Comuni e istituti scolastici”.