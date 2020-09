Tramutola, sindaco annuncia su facebook: nuovo caso di covid 19

COVID-19: Caso di positività al Covid-19 nel nostro comune. Voglio rassicurarvi che sono state immediatamente adottate tutte le misure atte al contenimento del contagio. Il nostro concittadino da giorni è ricoverato presso una struttura ospedaliera, i familiari e i contatti riferiti sono in isolamento fiduciario e nelle prossime ore saranno sottoposti a tampone.

Vi invito a rispettare scrupolosamente le regole del distanziamento sociale e rispettare l’obbligo di utilizzo della mascherina quando previsto.

Esprimo tutta la mia vicinanza e dell’amministrazione che rappresento alla persona risultata positiva e alla sua famiglia.

Non abbassiamo la guardia, i dati nazionali e regionali ci indicano un contagio in crescita… rispettiamo le regole, facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per l’intera comunità.

A darne notizia è il sindaco Francesco Carile su facebook.