Tramutola, si dimette il Consigliere Oriolo: ” Ora si apre fase nuova”

Diversi comuni della Val d’Agri saranno impegnati nella tornata elettorale amministrativa del prossimo autunno.

Anche i cittadini tramutolesi saranno chiamati ad eleggere il nuovo Sindaco ed i nuovi consiglieri comunali.

In queste ore, il Consigliere Nunzio Oriolo, candidato sindaco della lista “Per Tramutola” alle elezioni del 2016, ha ufficializzato le proprie dimissioni da Consigliere Comunale.

Un gesto chiaramente simbolico che giunge nella fase conclusiva della consiliatura ma che può essere considerato come segnale d’apertura della nuova campagna elettorale.

Qui di seguito, il testo completo della nota.

Con la presente comunico che ho deciso di rimettere il mandato di Consigliere comunale.

Questa decisione deve essere considerata come un atto simbolico del giudizio negativo

sull’attività della maggioranza di questi ultimi cinque anni, e vuole essere un mio piccolo impegno

alla necessaria fase per la formazione di una consapevole e responsabile alternativa alla

maggioranza attuale, in vista delle prossime consultazioni amministrative.

Le difficoltà di relazioni politiche e amministrative, l’assenza di attenzione da parte della giunta

alle proposte del gruppo “Per Tramutola”, utili ad una discussione per la crescita del nostro paese,

i mancati riscontri ai tanti atti di responsabilità che abbiamo assunto, mi hanno portato a questa

decisione per poter meglio contribuire, a scelte responsabili e di chiarezza politica, per ricondurre

le vicissitudine politiche ed amministrative di Tramutola ad un nuovo ruolo di protagonismo

all’interno della Val d’Agri e della Basilicata tutta.

Certo, non possono essere le dimissioni di un consigliere di minoranza a determinare scelte e

percorsi così importanti, ma è la consapevolezza del ruolo che mi è stato assegnato dai tanti

tramutolesi nel 2016, a cui va ancora ora il ringraziamento, che mi ha spinto a sottolineare ancora

una volta, che sono necessarie, soprattutto in questo momento, scelte non particolari, ma

generali, nell’interesse della nostra collettività.

Resta in me il rammarico per le tante cose che abbiamo proposto e sollecitato come gruppi di

minoranza e che sono rimaste inascoltate.

Un ringraziamento a tutti i componenti del consiglio comunale ma, consentitemi, in modo

particolare, a quelli che hanno condiviso direttamente con me questa esperienza, i consiglieri

Salera e Riviello che continueranno a svolgere, come sempre, il ruolo di consigliere comunale, con

spirito di servizio, guardando al bene del nostro paese.

Tramutola, 23.06.2021