Tramutola, lo scrittore Alessio Forgione presenta il suo ultimo lavoro letterario: “Giovanissimi”

Si inaugura oggi il calendario delle attività culturali dell’Agosto Tramutolese.

L’oramai consueta rassegna estiva, promossa dall’Assessorato alla Cultura,Istruzione e Politiche Sociali del Comune di Tramutola e dal libraio e blogger Tramutolese Antonello Saiz, prende il via con la presentazione dell’ultimo lavoro letterario del giovane scrittore napoletano Alessio Forgione.

Qui di seguito, la nota degli organizzatori e il calendario completo dei prossimi appuntamenti.

Questa sera Lunedi 3 Agosto a Tramutola, Potenza, in Piazza del Popolo alle 18.30 assieme all’assessore Annamaria Grieco presentiamo Alessio Forgione e il suo capolavoro “Giovanissimi” #Nne.

Dopo Napoli mon amour, torna lo scrittore napoletano definito l’erede di Raffaele la Capria e del suo Ferito a morte. Vincitore con il suo romanzo d’esordio del Premio Berto e del Premio Intersezioni Italia Russia e libro tradotto in Russia e Francia

Nel nuovo romanzo, “Giovanissimi”, Marocco ha quattordici anni e vive con il padre a Soccavo, Napoli. La madre li ha abbandonati qualche anno prima, senza lasciare tracce né dare più notizie di sé. La sua assenza è una ferita aperta, un dolore sordo che non gli dà mai pace. La vita di Marocco ruota attorno agli allenamenti e alle trasferte: insieme a Gioiello, Fusco e Petrone è infatti una giovane promessa del calcio. Al liceo, invece, le cose non vanno affatto bene. Marocco preferisce starsene in giro con gli amici del quartiere o a casa a leggere Dylan Dog, piuttosto che andare a scuola e studiare. Ma due cose stanno per cambiare la sua vita: l’arrivo di Serena, che porta l’amore, acerbo e magnifico, e la proposta di Lunno, il suo amico più caro, che mette in discussione tutte le sue certezze.

Dopo l’esordio con Napoli mon amour, Alessio Forgione torna con un romanzo di prime volte. E ci consegna un mondo di ragazzini che crescono da soli tra desideri di grandezza e delusioni repentine, piccoli crimini e grandi violenze, in attesa di scorgere il varco che conduce all’età adulta.

Questo libro è per il primo uomo che è stato davvero sulla Luna, per chi sogna un’estate su una spiaggia solitaria, per chi infilava Dylan Dog nei libri di scuola fingendo di studiare, e per chi ha capito che l’amore, quando si presenta, rischia di trasformarci in nuvole: piccole forme delicate, semplici da distruggere.







“Al buio, con gli occhi aperti, non mi concentrai davvero sul provino, ma sull’eventualità di diventare un calciatore famoso. Perchè se lo fossi diventato mia madre avrebbe potuto ricevere mie notizie, guardarmi, e magari, nel vedermi, nel pensarmi, le sarebbe tornata la voglia di stare con me, come per quei pensieri che dimentichi di avere, ma che poi te ne ricordi e non puoi più ignorarli”

Alessio Forgione è nato a Napoli nel 1986 e ha vissuto a Londra . Scrive perché ama leggere e ama leggere perché crede che una sola vita non sia abbastanza.

Il libro è entrato nella Dozzina del Premio Strega 2020 con questa Proposta di Lisa Ginzburg :

“Un secondo romanzo (dopo Napoli mon amour) di sorprendente compattezza stilistica. Un ritratto malinconico e intenso dell’età che precede la giovinezza e la piena definizione di se stessi. Una vicenda tra goliardia un po’ sbruffona di giovani aspiranti calciatori e tristezza del coabitare di un figlio e un padre dopo che la madre è andata via. Tra amicizie leali e traditrici insieme, l’emozione dirompente di un primo innamoramento, il disincanto amaro dell’ “arte di arrangiarsi” in una periferia di Napoli, Soccavo, con le sue strade erte di trappole e lontane da ogni stereotipata bellezza del golfo poco lontano. Romanzo/silloge delle regole più feroci che ritmano l’ingresso all’età adulta: storia la cui potenza risiede nello sguardo e la voce di un protagonista che occupatissimo a decifrare se stesso, trova spazio tuttavia per far parlare ciascuno. Con quella empatia autentica che è intimamente connaturata soltanto ai veri scrittori.”

Calendario completo dei prossimi appuntamenti