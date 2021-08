Tramutola, il 20 Agosto un incontro pubblico per parlare delle prospettive dello stadio “Terzella”

Un incontro pubblico per illustrare ai Tramutolesi ( e non solo) i lavori di adeguamento e le prospettive del Campo Sportivo comunale “Terzella”.

Questa la mossa del Sindaco Francesco Carile e dell’amministrazione da lui presieduta per provare a coinvolgere la comunità rispetto ad un tema che ha creato confronto, dibattito (e anche qualche polemica con le minoranze in consiglio comunale) negli ultimi mesi.

Dibattito e confronto che nascono da una divergenza di fondo: le minoranze hanno contestato e contestano all’amministrazione di aver impegnato le casse comunali per un investimento eccessivo e non prioritario in questa fase storica per il comune valligiano.

I gruppi di minoranza in consiglio comunale sostengono che bisognava destinare prioritariamente tali somme all’adeguamento e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Dall’altra parte, l’amministrazione è pronta ad illustrare ai cittadini la portata degli interventi che riguarderanno lo stadio “Terzella”: sarà interessante scoprire l’idea progettuale e di valorizzazione di un centro sportivo che da sempre, ad onor del vero, per caratteristiche e potenzialità rappresenta un’occasione di sviluppo per Tramutola.

Ad ogni modo, risulta evidente che la vicenda stadio sia entrata “a gamba tesa” nella campagna elettorale che condurrà alle elezioni amministrative del 3 e 4 Ottobre prossimi.

L’incontro pubblico si terrà Venerdì 20 Agosto alle ore ore 17:30 presso il Centro Sociale Polivalente “2000- Pace e Speranza”.

Qui di seguito, la nota dell’amministrazione comunale di Tramutola.

Avviso:

Campo sportivo Comunale ” Terzella”- Incontro.

L’Amministrazione Comunale incontra la cittadinanza per illustrare i lavori di adeguamento e le prospettive del campo sportivo comunale “ Terzella”.

L’incontro si terrà presso il Centro sociale polivalente “2000 – Pace e Speranza” ex Cine Star – via Mazzini – Tramutola, venerdì 20 agosto 2021 ore 17:30.

Interverranno:

Francesco CARILE – Sindaco di Tramutola

Claudio SACCO – Assessore Lavori Pubblici

Dr. Vincenzo NICOLETTI – Consigliere comunale con delega allo sport

LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE

Per l’accesso in sala occorre attenersi alle norme anti COVID-19, in particolare:

igienizzare le mani, mantenere la distanza di almeno 1mt, indossare la mascherina, sedersi nelle poltrone indicate, green pass.