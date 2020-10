Tramutola, deposito di rifiuti sequestrato dai Carabinieri Forestali di Viggiano

A Tramutola un deposito è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri Forestali della Stazione di Viggiano. L’attività di controllo, con la finalità di tutela ambientale, ha interessato un luogo, in località Cozzi, che conteneva rifiuti speciali, pericolosi e non, per un totale di circa 20 mc, su di una superfice di circa 120 mq.

Come si evince dalle foto inviate in redazione, insieme ad un comunicato stampa dai Carabinieri Forestali “Basilicata” Gruppo di Potenza, al comando del Col. Alberti Francesco, il materiale, abbandonato sul suolo, era costituito da bidoni in lamiera contenenti solventi e vernici, metalli vari, legname, vetro, alcune cisterne di alluminio e plastica, rifiuti di apparecchiature elettriche, tra cui condizionatori di tipo industriale ed una lavatrice.

Alcuni dei rifiuti ritrovati dai militari erano stati incendiati ed in stato di decomposizione.

Inoltre, è stato scoperto l’autore del reato, deferito all’Autorità Giudiziaria competente, per abbandono e combustione illecita di rifiuti.