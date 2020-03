Tra le mille difficoltà Covid-19 fa emergere la straordinaria solidarietà alimentare Lucana

“Se non hai un lavoro e non ricevi aiuto da nessuno e hai finito la scorta di cibo.. NON ANDARE A DORMIRE SENZA MANGIARE!!! Scrivimi in privato, senza vergognarti che poco o tanto che io possa avere a casa mia ho piacere di condividere con te. Da piccola mi è stato insegnato che dove riesce a mangiare uno, possono mangiare anche due persone. Dobbiamo essere grati e non essere egoisti l’uno con l’altro. Dobbiamo essere uniti tutti. Ovviamente questa cosa rimarrà tra me e te,non è pubblicitá ma vero senso di aiuto #nessunodeverestareindietro #chisiunisceame #aiutiamocitutti #SOLIDARIETA'”

Tantissimi i Lucani che con questo post hanno aperto le dispense di casa a chi in un momento difficile rischia di “andare a dormire senza mangiare”. Anche tanti commercianti, aziende agricole e piccoli laboratori di trasformazione, tutti uniti in nome della solidarietà alimentare.

“I l nuovo Dpcm firmato da Conte punta a “misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l’emergenza alimentare”. Nel Dpcm il governo dispone il trasferimento di 4,3 miliardi di euro ai Comuni e a questa somma aggiunge altri 400 milioni vincolati, ossia destinati esclusivamente ad aiutare quei cittadini che in questi giorni di emergenza “non hanno soldi per fare la spesa”, come ha spiegato il premier. Il Dpcm verrà trasmesso alla Corte dei conti e poi pubblicato in Gazzetta ufficiale. La nostra associazione, che da anni opera nel sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’alimentazione sana e giusta, ha notato, prima della conferenza stampa del Premier, il grande movimento di solidarietà alimentare lucano nato spontaneamente sui social – fa notare Rudy Marranchelli Presidente Orto Sociale Italia – dalla spesa sospesa all’apertura delle dispense delle famiglie. Ma non sono passate inosservate nemmeno le tante piccole aziende di trasformazione e produzione che, nonostante le difficoltà, non si sono sottratte a manifestare la propria disponibilità a distribuire cibo gratuito per chi in questi giorni né ha più bisogno, come il pastificio Delizia nel Metapontino o l’azienda Nonno Ciccio in Val d’Agri.- conclude Marranchelli – a queste aziende la nostra associazione rilascerà un attestato di stima per la loro SOLIDARIETA’ ALIMENTARE in emergenza COVID-19″