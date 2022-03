TotalEnergies: si terrà il 7 aprile la prova tecnica del corso di formazione per operatori di produzione

Il prossimo 7 aprile verrà nuovamente svolto il test tecnico per la selezione dei 20 partecipanti al corso di formazione per “Operatore di Produzione” promosso da TotalEnergies EP Italia. Modalità e tempistiche della prova sono state comunicate via e-mail ai candidati da Adecco Italia, la società di The Adecco Group incaricata della selezione.

Come deciso da tutti gli attori del Tavolo della Trasparenza sono stati invitati al test tecnico i candidati (100) che lo avevano sostenuto in precedenza e sono stati eccezionalmente invitati a manifestare nuovamente il proprio interesse a partecipare alla selezione anche i 16 che vi avevano precedentemente rinunciato. Questi ultimi saranno sottoposti prima del test tecnico, così come già avvenuto agli altri 100, alla fase di valutazione che, comprendendo una prova di gruppo, potrà aver luogo, per motivi di regolarità e coerenza dell’intero processo selettivo solo a condizione della adesione di almeno quattro candidati. In tal caso la fase di valutazione avrà luogo il 29 marzo a cui seguirà, come per gli altri, il test tecnico alla data fissata del 7 aprile.

Con la finalizzazione della nuova prova tecnica il processo di selezione sarà da ritenersi concluso e la società incaricata provvederà a stilare la graduatoria finale. L’esito della selezione è atteso per la fine del mese di aprile, mentre il corso avrà inizio entro l’estate.

Il corso di formazione ha l’obiettivo di creare nuove competenze lavorative nel settore oil&gas ed è riservato a donne e uomini residenti in uno dei 13 Comuni della Concessione Gorgoglione e in possesso di diploma tecnico con esperienza lavorativa in Tempa Rossa o laurea.

Il percorso avrà la durata di 48 settimane e consisterà di una prima fase di 15 settimane con formazione sulla sicurezza industriale, sulla lingua inglese e sulle principali nozioni di chimica, fisica e matematica. La seconda fase sarà di 12 settimane, incentrate sulle attività petrolifere, con visite periodiche alle strutture produttive della Concessione Gorgoglione e di 21 settimane, dedicate al “training on the job” alla presenza dei formatori.