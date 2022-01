Torneo Wezva a Villa d’Agri: la Nazionale maschile Under 18 supera l’Olanda all’esordio

Inizia con una vittoria per 3-1 (24-26, 25-17, 25-19, 25-14) sull’Olanda il cammino della Nazionale maschile Under 18 nel Torneo Wevza in corso di svolgimento a Villa d’Agri.

Il primo set ha sorriso all’Olanda, ma dalla seconda frazione l’Italia ha cambiato marcia e gli avversari si sono dovuti arrendere al termine del quarto set.

Nella prima frazione di gioco sono stati gli olandesi a scappare subito in avanti con gli azzurrini costretti ad inseguire. Con il passare delle azioni la formazione tricolore ha provato la rimonta, ma nel finale è stata ancora l’Olanda a piazzare l’affondo decisivo e si è imposta ai vantaggi (26-24).

Nel secondo set, invece, gli azzurri sono entrati in campo con maggiore determinazione e si sono portati in avanti (7-3) tenendo per lunghi tratti il pallino del gioco. I ragazzi di Zanin hanno aumentato sempre più il ritmo e gli avversari non sono stati in grado di replicare (25-17).

Copione invariato nel terzo set con gli azzurrini che hanno controllato la situazione e sono stati in grado di aggiudicarsi nettamente anche questa frazione con il punteggio di 25-19.

Senza storia il quarto e ultimo parziale con l’Italia che ha spinto sull’acceleratore e gli avversari sono scivolati indietro (10-5). Gli azzurrini hanno gestito la situazione e sono stati in grado di aggiudicarsi il set con un netto 25-14. Top scorer del match Alessandro Bristot con 22 punti realizzati.

Nel girone B, invece, la prima giornata ha registrato le vittorie del Belgio sulla Spagna 3-0 (25-13, 25-21, 25-14) e della Francia sul Portogallo 3-0 (25-14, 25-16, 25-17). Domani è in programma un giorno di riposo per l’Italia, gli azzurrini scenderanno in campo venerdì 7 gennaio alle ore 20.30 per affrontare la Germania (diretta streaming QUI).

IL TABELLINO

ITALIA-OLANDA 3-1 (24-26, 25-17, 25-19, 25-14)

ITALIA: Magliano 1, Mati 2, Barotto 19, Carpita 9, Russo 8, Mariani 2, Bonisoli (L). Bristot 22, Morazzini, Taiwoo 5, Malavasi 1, Spagnolli. All. Zanin

OLANDA: Mecklenfeld 1, Hage 12, De Graaf 2, Bomert 14, Sleurink 18, Steenbergen 4, Van Der Laan (L). Verberne, Van Dijk Cas, N.e: Latuhihin, Koch, Groenewegen. All. Cristina.

Arbitri: Romero Martinez (Spa) e Zyber (Ger).

Durata set: 28’, 22’, 23’, 21’.

Italia: 9 a, 13 bs, 8 m, 25 et.

Olanda: 3 a, 13 bs, 2 m, 30 et.

I RISULTATI

POOL A: Italia-Olanda 3-1 (24-26, 25-17, 25-19, 25-14)

POOL B: Belgio-Spagna 3-0 (25-13, 25-21, 25-14) ; Francia-Portogallo 3-0 (25-14, 25-16, 25-17)

CLASSIFICHE

POOL A: Italia 3, Olanda 0, Germania 0.

POOL B: Francia 3, Belgio 3, Spagna 0, Portogallo 0.

IL CALENDARIO

Pool A

06/01: Germania-Olanda (ore 20.30)

07/01: Italia-Germania (ore 20.30)

Pool B

06/01: Belgio-Portogallo (ore 15.30); Francia-Spagna (ore 18)

07/01: Portogallo-Spagna (ore 15.30); Belgio-Francia (ore 18)

INFO BIGLIETTI Per accedere si dovrà procedere alla prenotazione del biglietto gratuito attraverso la piattaforma Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/…/biglietti-qualificazione… Il biglietto è giornaliero ed è valido per tutti gli incontri previsti in ciascuna giornata. Per eventuali informazioni si può contattare il CR Fipav Basilicata all’indirizzo eventi@fipavbasilicata.it PAGINA YOUTUBE per seguire le partite https://www.youtube.com/channel/UCiWIC7oM6VY_5JB1xvXNUzA